2-anyos gumala sa mall sapol ng coronavirus

Kinapitan ng COVID-19 ang isang 2-anyos na batang lalaki tatlong araw matapos mamasyal sa isang mall.

Batay sa post sa social media ng isang doktor, nagpositibo ang bata sa coronavirus, at noong tanungin nito kung saan sila nagpunta, doon na kinumpira na namasyal nga sila sa isang mall.

“Just diagnosed a 2-yr old kid positive for COVID-19. Asked if he could’ve been exposed to someone or if they went somewhere. Guess what they did? Went to the mall 3 days ago. Please mag-ingat po tayo,” paalala ng doktor sa kaniyang social media post.

Iniutos naman ni Health Secretary Francisco Duque III na ulitin ang pagsusuri sa 2-anyos batang lalaki na nagpositibo sa COVID19.

“Baka (It could be) false-positive… They should retest,”ayon kay Duque. (Juliet se Loza-Cudia/Kiko Cueto)