2 anti-drug cop nirapido sa walwalan

Dalawang miyembro ng Cabanatuan City police drug enforcement unit ang pinagbabaril at kapwa nasawi habang nag-iinuman noong Biyernes ng gabi sa Antorium St., Brgy. Magsaysay Sur, Cabanatuan City.

Sa ulat sa tanggapan ni PColonel Rhoderick Campo, OIC provincial director, ang mga biktima ay sina PSSg Allan Uy Capinpin, 43, residente ng naturang lugar at si PSSg Aries Cajucom Dichoso, 39, ng Purok 5, Brgy. Bantug Norte, Cabanatuan City.

Lumitaw sa paunang imbestigasyon ni PCpl Cristo Rey L Buan na kasamang nag-inuman ng dalawang biktima ang apat ding mga pulis kabilang ang 3 pulis mula Palayan City at isa mula sa Cabanatuan.

Nauna umanong umalis umano ang kasama mula Cabanatuan at dakong alas 10 ng gabi nang iwan sila ng 3 pulis mula Palayan City.

Alas-10:30 ng gabi nang bigla umanong sumulpot ang mga di kilalang salarin at isinagawa ang pamamaslang sa dalawa na tadtad ng bala ng mga caliber 45.

Pinaiimbestigahan naman ni PNP) Gen. Guillermo Lorenzo Eleazar ang pagpatay sa dalawang tauhan.

“I already ordered the RD, PRO3 to conduct a thorough investigation of this incident which resulted in the death of our two personnel. Part of the investigation is to determine the motive and the immediate identification of all people behind this,” sinabi ni Eleazar.

“On behalf of the men and women of the PNP, ipinapaabot ko ang aking pakikiramay.

Makakaasa ang kanilang mga mahal sa buhay ng aming aksyon para mabigyan sila ng hustisya.” (Jojo De Guzman/Kiko Cueto/Vick Aquino)