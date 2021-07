2 Abu Sayyaf timbog sa Taguig

NAARESTO ng operatiba ng National Capital Region Police Office sa Taguig City ang magkapatid na hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf.

Kinilala ni NCRPO chief, Maj. Gen. Vicente Danao Jr. ang mga ito na sina Taupik Galbun at Saik Galbun na naaresto sa Sitio Imelda, Barangay Upper Bicutan nitong Sabado.

Si Taupik ay may arrest warrant sa 6-bilang ng kidnapping with serious illegal detention at kidnapping and serious illegal detention, noong Nobyembre 2009. Si Saik naman ay wanted sa kidnapping at serious illegal detention.

Sinasabing miyembro sila ni late Basilan-based ASG leaders Isnilon Hapilon at Bakal Hapilon na nanguna sa kidnapping sa rehiyon.

Si Taupik ay nagsilbing outer guard sa kidnap victims sa Sulu at Basilan at sangkot sa pagpugot kina Primitivo Falcansantos, Crisanto Suela, at Guillermo Sobero.

Si Saik naman ay positibong kinilala ng isa sa anim na Jehovah’s Witness, na dinukot ng grupo sa Patikul, Sulu nong Agosto 2002. (Kiko Cueto)