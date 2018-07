2.4B hinahanap ng COA sa Comelec

PINASISIGURO ng Commission on Audit (COA) sa Commission on Elections (Come­lec) kung mayroon nga itong P2.44 bilyong tinatawag na ‘cash in bank’ at i-reconcile ang mga bank account nito.

Hindi kasi magawan ng Annual Audit Report ng COA ang Comelec para sa 2017 dahil wala itong sinumiteng financial statement para sa taong iyon.

Imbes na audit report, pinadalhan na lang ng COA ng ma­nagement letter si Comelec Chairman Sheriff M. Abas.

Sabi ng COA, kaduda-duda rin ang report ng Comelec na P1.1 bilyong imbentaryo dahil kailangang i-reconcile ang accoun­ting records at pro­perty records nito para malaman ang tunay na kalagayan ng inventory ng poll body.

Sinabihan na ng COA ang Comelec na pag-isipang ipitin ang suweldo ng Chief Accountant nito dahil hindi isinusumite ang mga report na kaila­ngan ayon sa nakatakda sa batas.

Sinabi ng COA, may mga cash collection ang Comelec na umaabot sa P624.55 milyon na hindi pa ini­reremita sa National Treasury.

Dagdag pa ng COA, may P15.44 milyon din ang Comelec na collection para sa gun ban fund na hindi rin pa naipapadala sa Natio­nal Treasury.

Sabi ng COA, kailangang isara na ang account ng Comelec na para sa gun ban fund dahil wala itong awtoridad na panatilihin sa kanila at gamitin ang mga collection mula sa naturang pondo.