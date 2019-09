2.2M tonelada ng bigas delikado sa bukbok

Gagamitan ng sanitary and phytosanitary (SPS) ng Department of Agriculture ang mga inangkat na bigas mula Vietnam at iba pang bansa sa Asya dahil sa peligro ng bukbok.

Ito’y matapos na pumalo na sa 2.2 milyong metriko tonelada ng bigas ang inangkat ng bansa.

Noong nakaraang taon ay binukbok din ang mga inangkat na bigas kaya’t pinisikan ito ng gamot upang mamatay ang mga insekto.

Sa isang forum ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Inc. (PCAFI), sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na ilalatag nila ang SPS measure sa mga inangkat na bigas.

Alinsunod umano ito sa kasunduan sa World Trade Organization (WTO) upang malinis ang mga mahihinang klase ng bigas na inangkat.

“We have asked BPI (Bureau of Plant Industry) to implement protocol in import regulations regarding pesticide residue, presence of storage pests before the issuance of SPS for imported rice,” saad ni Dar sa PCAFI meeting na ginawa sa Quezon City Sports Club.

Dahil sa implementasyon ng Rice Tariffication Law, bumaha ng imported rice sa bansa kaya’t pabirong sinabi ni Dar na may iba nang kahulugan ang DA ngayon.

“Those that say DA should rather be called Department of Importation, to some extent that’s true. And we will correct eventually,” dagdag ng kalihim.

Nangako naman si Dar na ipatitigil niya ang importasyon ng bigas kung puno ng bukbok ang inaangkat ng ahensiya.

“If there’s excessive rice import, we will limit these. We will stop rice from coming from its origin as it’s affected by bukbok,” saad ni Dar.

Sinuportahan naman ni PCAFI President Danilo V. Fausto ang plano ni Dar dahil bahagi umano ito ng trabaho ng kalihim na pangalagaan ang kalusugan ng mamamayan.