Yam pagsasaluhan nina Gerald, JM

Ngayon pala magpapa-COVID-19 swab test ang mga star ng “Init sa Magdamag” ng Kapamilya Channel.

Pagbibidahan nina Yam Ledesma at Gerald Anderson ang series na ‘yon with JM de Guzman. Magla-lock-in taping daw sila agad para sa series na ‘yon.

So, alam na kung bakit nag-dialogue si Yam na gusto niyang mag-stick sa ABS-CBN kahit na walang free channel ang Kapamilya network, huh!

Eh, ‘yung last show naman ni Yam, ang “Love Thy Woman”, kahit na sa Kapamilya Channel sa cable lang sila, plus YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN, plus iWantTFC at TFC (The Filipino Channel) ipinalabas, obviously ay sinundan naman sila ng mga fan para mapanood, kaya naman sobrang pinag-usapan ‘yon hanggang sa finale episode nila noong September 11.

In fairness din sa mga Kapamilya fan, gumagawa sila ng paraan para mapanood ang Kapamilya shows, huh!

Anyway, bukod sa series nina Yam at Gerald (pati ‘yung kina Julia at Tony), may iba pang series ang Kapamilyan network na nag-start na ng taping.

May isa silang big project na kasisimula lang, pero bawal na bawal sabihin.

Pero, Dondon, nakakatuwa lang na kahit nga wala silang free channel, buhay pa rin ang Kapamilya network at meron pa rin silang “FPJ’s Ang Probinsyano”, “Ang Sa Iyo Ay Akin” at mag-start na rin sa September 28 ang primetime series na “Walang Hanggan Paalam” and some more shows.

Bongga!

Sunshine maligaya kay Mathay

Ang bilis ng panahon, Dondon (my dear editor), aba, nagdiwang na si Sunshine Cruz at ang boyfriend niyang si Macky Mathay ng 4th anniversary nila as sweethearts.

Mukhang happy and contented naman si Sunshine kay Macky, kaya naman pinasalamatan pa niya ang boyfriend at sinabing, “Thank you for everything!”

Ilang malalapit din kay Sunshine ang nakakatsikahan ko at nagsasabing happy sila for their friend dahil mabait daw talaga si Macky.

Obvious din na masaya for Sunshine ang mga anak niya, ang kung tagurian niya ay Tres Marias, dahil nakakasama ng mga ito si Macky sa kanilang mga family gathering.

Last month nga, kasama rin si Macky nang bigyan ni Sunshine ng simple birthday celebration sa bahay niya ang nanay niyang si Mama Alma.

Anyway, mukhang sinamantala na nina Sunshine at Macky ang kanilang bonding noong 4thanniversary nila dahil sasalang na ang aktres sa lock-in taping ng teleserye nina Julia Barretto at Tony Labrusca for Kapamilya Channel.