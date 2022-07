1st Palarong Pambahay ng MILO, DepEd tagumpay

TAGUMPAY ang pagtutuwang ng numero unong energy drink sa bansa na Milo Philippines at ng Department of Education (DepEd) para sa isinagawang MILO-DepEd Palarong Pambahay kamakailan.

Ang pinagsanib na puwersa na kauna-unahan sa bansa na ginawang intersport, inter-school virtual competition ay naisakatuparan, kalahok ang mga batang manlalaro buhat sa iba’t ibang panig ng bansa.

Umabot sa 700 eskuwelahan sa buong Pilipinas ang lumahok, tampok ang 2,000 na mga atletang mag-aaral ang siyang nakibahagi sa dalawang araw na live broadcast ng nasabing event na pinanood naman ng 1.5 milyong online viewers.

“It is our great pleasure to partner with MILO® Philippines for the first-ever MILO-DepEd Palarong Pambahay competition. Even though the pandemic has hindered most of our on-ground activities, our organization, as well as coaches, teachers, and parents, have worked tremendously hard to make this event a reality. This is quite a milestone and integral proof that nothing can stop the Filipino champion spirit and our winning culture of Bayanihan,” pahayag ni DepEd Undersecretary Tonisito Umali.

Ang nasabing online sports event ay nagbigay ng pagkakataon sa mga batang atleta na ipakita ang kanilang determinasyon sa pag-eensayo kahit na sa loob lamang ng kanilang mga tahanan, sa tulong at suporta ng kanilang mga magulang at mga coaches na gumagabay sa sa paglahok sa naturang kompetisyon.

“Nakita natin ang pagpupursige ng mga atleta at mga magulang na sumali sa Palarong Pambahay, dahil hindi nila hinayaang maging hadlang ang pandemya,” ayon naman kay Carlo Sampan, MILO Sports Executive.

Ang MILO-DepEd Palarong Pambahay ay simula lamang ng marami pang makabuluhang programa ng MILO Philippines upang mapanatili ang pagiging aktibo ng mga kabataan at maisagawa ng kanilang mahalagang gawi pagdating sa larangan ng isport, kasama na ang disiplina, respeto at determinasyon.

Dahil naniniwala ang pamunuan ng MILO Philippines at DepEd na kakayanin hindi lamang ng mga batang atleta, kundi ng kanilang mga magulang ang anumang pagsubok na kanilang kakaharapin sa paghubog at pagbigay ng suporta sa mga batang nais na maging kampeon, kahit nasa loob lamang ng tahanan. (Annie Abad)