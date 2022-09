1st major singles title ng ‘Pinas: Eala prinsesa ng US Open

IBINUHOS ni Alexandra ‘Alex’ Eala ang natitirang lakas at humugot pa ng suporta suporta sa mga kababayang Pinoy upang kumpletuhin ang makasaysayang pananalasa at maging Pinay na kumopo ng Grand Slam Tennis singles crown, namayagpag sa 142nd US Open sa USTA Billie Jean King National Center sa Flushing Meadows, New York City Linggo ng umaga (oras sa Maynila).

Sinilat ng International Junior Tennis Federation No. 167, 10th seeded, 17-anyos na Pinay mula sa Quezon City, Rafael Nadal athletic scholar sa Spain at Globe Ambassador, si ITF No. 3 2nd seeded at reigning French Open junior girls at doubles champion Lucie Havlickova ng Czech sa 1 oras at 8 minutong hambalusan, 6-2, 6-4.

“Buong puso ko itong ipinaglaban hindi lang para sa sarili ko kundi para makatulong din ako sa kinabukasan ng PH tennis. So hindi lang ‘to panalo ko. Panalo natin ito,” bulalas sa wikang Filipino ng dalagitang tenista na sinuklian ng malutong na palakpakan at hiyawan ng mga nagdiwang na kababayan sa court 11.

Ito ang pang-anim niyang ragasa via love set makaraang pagkakaldagin sina Victoria Mboko ng Canada sa semifinals (6-1, 7-6 ({7-5}), Mirra Andreeva ng Russia sa quarterfinals (6-4, 6-0), Taylah Preston ng Australia sa Last 16 (6-2, 7-6 {7-1}), Nina Vargova ng Slovakia sa Round-of-32 (6-2, 6-3) at Canadian Annabelle Xu sa opening round (6-3, 6-0).

Sa kabuuan, pangatlong major title ito ni Eala sa sport makalipas na mamayagpag din sa 2021 French Open girls doubles kapartner si Russian Oksana Selekhmeteva, at sa 2020 Australian Open kakampi si Priska Madelyn Nugroho ng indonesia.

Ang tagumpay ay una rin niya sa pagbabalik sa junior level makarang huling pumalo noong Disyembre sa Orange Bowl. Nagpokus siya sa pro women’s tennis sa walong buwan ng taong ito.

At malaking balikwas buhat sa tatlong tansong medalyang naiuwi sa 31st Southeast Asian Games 2020+1 nitong Mayo sa Vietnam. (Lito Oredo)