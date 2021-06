1st dose vaccine ‘di epektibo vs COVID

Hindi pa nakakasiguro ng ganap na kaligtasan laban sa COVID-19 ang mga nakapagpabakuna lamang ng first dose ng COVID vaccine.

Ito ang inihayag ni DOH Undersecretary Leopoldo Vega kasunod ng ulat na maraming nakatanggap ng first dose vaccine ang hindi na nagpaturok ng ikalawang dose.

Sinabi ni Vega na hindi pa rin ligtas sa peligro ang nakakaisang turok pa lamang ng bakuna kaya dapat tapusin ang second dose para masiguro ang ganap na proteksiyon sa mabagsik na virus.

“Nananawagan kami sa lahat ng nakapagpabakuna na first dose, half-protected lang po kayo against critical and severe cases ng COVID. Kailangan talaga magpabakuna agad ng second dose kasi mas effective ‘yan lalong-lalo na sa 40 days after the second dose,” ani Vega.

Isipin na lamang aniya ang hirap ng gobyerno para makakuha ng supply ng bakuna kaya dapat na sundin kung ano ang naaayon para sa kaligtasan laban sa COVID-19. (Aileen Taliping)