1st day sa trabaho, waiter pinatay

Naging trahedya ang unang araw sa trabaho ng isang 25-anyos na waiter na nasawi matapos saksakin sa dibdib ng kanilang kostumer na nagalit dahil sa umano’y masamang tingin ng biktima, kahapon ng madaling-araw sa Tondo, Maynila.

Nagawa pa ng biktima na si Billy Santos, tubong-Tacloban City at taga-944 Ylaya St. Tondo,­ Maynila na ituro­ sa kasamahang waiter na si Aljay Rejuso, 21, ang pagkakilanlan ng suspek na si Arcito Esperas Jr., 30, taga-Gate 17 Area D, Parola Compound,Tondo nang pumasok ito sa kusina at sinabi na, “Tol, may tama ako,” bago tuluyang bumagsak.

Sa imbestigasyon ni SPO Dennis Turla­ ng Manila Police District–­Homicid­e Section, nagana­p umano ang insident­e dakong alas-12:4­5 ng madaling-araw sa loob ng Kalix Bar sa nabanggit na lugar.

Tinangka uman­o ni Rejuso na habulin­ ang suspe­k na may kasam­a pang dalawan­g kalalakiha­n pero nakasalubon­g ng mga ito sa pagtakbo ang mga baranga­y tanod na sina Jessie Jiao at Ronal­d Austri­a at nakitang hawa­k ng suspek ang isang ‘dagger­’ na may dugo kaya kanila itong sinita pero kumaripas ng takbo ang dalawan­g kasama ng suspek.

Sa presinto ay sinabi ng suspek na hindi niya nagustuhan ang tingin ng biktima kaya niya ito sinaksak.

“Kanina pa po kami nag-iinom dito. Hindi namin nagustuhan tempo o pakikisama niya,” ayon sa suspek.

Sanhi nito ay kinuha ng suspek ang patalim sa kanyang bag at sinaksa­k sa dibdib ang biktima bago kumaripas ng takbo­.

Sasampahan ng kasong murder si Esperas sa Manila Prosecutors Office (MPO).