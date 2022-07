1st day pa lang! Mayor Cayetano sabak agad sa trabaho

Ilang minuto matapos ang opisyal na panunumpa bilang punonglungsod nitong Huwebes, Hunyo 30, agad na nag-trabaho si Taguig City Mayor Lani Cayetano at binisita ang mga programa na pangunahing isinusulong ng kanyang administrasyon, tatlo rito ang kalusugan, pagpapaunlad ng ekonomiya at pati na rin ang kapayapaan at kaayusan sa nasasakupan.

Binisita ni Mayor Lani ang Taguig Love Caravan sa Barangay Balagtas Covered Court, Lower Bicutan kung saan maraming mga Taguigeño ang nakinabang at nabiyayaan ng libreng serbisyong medikal at dental, kasama na rito ang libreng konsulta, wellness checkup, laboratory test, libreng bunot at palinis ng ngipin at iba pang programa na una niyang inilunsad noon pang 2010.

Inihayag din ni Mayor Lani na kanya pang ipagpapatuloy, palalakasin at palalawakin ang mga programang pangkalusugan na inumpisahan naman ni dating Mayor Lino Cayetano, kasama rito ang proyektong lumalaban sa COVID-19.

Bilang bahagi ng pagsulong para sa pag-unland ng ekonomiya sa ilalim ng kanyang administrasyon, binisita ni Mayor Lani ang Work for Pay Orientation na ginanap sa R.P Cruz Elementary School, kung saan mahigit 200 benepisaryo ng programang maka-ahon sa kahirapan ang dumalo.

Ang mga dumalo rito ay mula sa mga barangay ng New Lower Bicutan, Lower Bicutan, Hagonoy, San Miguel, Tuktukan at Bambang. Ang proyektong Work for Pay ay para sa mga Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged (TUPAD) Workers ng Department of Local Employment. Layunin nito na tulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng pandemya na hindi sakop ng ayuda ng pamahalaang nasyunal.

Ang programang TUPAD ay pinondohan sa ilalim ng batas na Bayanihan 1 at 2, na isinulong ng bumabalik na senador na si Senator Alan Peter Cayetano at Mayor Lani nung sila ay nagsisilbi bilang mambabatas sa Kongreso.

Sa larangan ng kapayapaan at kaayusan, ang alkalde ng Taguig ay nakipag-pulong kay Taguig chief of police Robert Baeza at Barangay Captain Pedrito Bermas sa Western Bicutan barangay hall, kung saan inilatag niya ang mga plano upang mapanatili ang katahimikan sa syudad at magpatuloy na tawaging safe city ang Taguig.

Sinabi rin ni Mayor Lani sa talumpati nito sa kanyang panunumpa sa Sen. Renato “Compañero” Cayetano Memorial Science and High School na ang kanyang administrasyon ay magpapatuloy na isulong at ipatupad ang mga nasimulang proyekto ng nagdaang administrasyon sa pagpuksa sa COVID-19; palalawakin ang pag-unlad ng ekonomiya at pagbibigay ng trabaho sa lungsod, at palalakasin pa ang programang kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng mga diyalogo sa mga stakeholder nang sa gayon ay maging matatag ang anti-criminality efforts ng syudad.

“Sa pagpanalo at pagbigay tiwala sa Team Lani ng mga Taguigeño, nakasalalay rito ang milyong pangarap at milyong buhay, na patuloy na nakasalalay sa ating gabay at liderato. Mga ginigiliw kong Taguigeño, handa na ako bilang lingkod-bayan po ninyo, handa na po akong paglingkuran kayo bilang Punong Lungsod ng Taguig. Nawa ay handa na rin po kayong samahan ako,” saad pa ni Mayor Lani.

Matapos ang panunumpa, pinangunahan naman ni Mayor Lani ang dedication ceremony sa City Hall na tinawag na Pag-aalay. Ito ay dinaluhan ng mga empleyado at pinuno ng iba’t-ibang departamento sa lungsod.

Iniaalay ni Mayor Lani ang buong City Hall at ang trabaho ng mga empleyado rito sa Panginoon, na tumatayong sentro ng kanilang panunungkulan sa tao at sa syudad.

Pinirmahan din ni Mayor Lani ang kanyang unang executive order, kung saan ginagawang institusyunal ang faith-based values-oriented leadership sa Taguig. Sa ilalim ng Executive Order No. 2022-01 Series of 202, nais ni Mayor Lani na itatag ang programang isulong ang moralidad at values formation upang masiguro na lahat ng empleyado ng Taguig ay magsisilbi sa mga Taguigeño na may taglay na katapatan at integridad sa pamamagitan ng “God-centered and people-oriented” local government.

Ang EO ay may layunin ding ipatupad ang patas na serbisyo at iwaksi ang ano mang korapsyon sa gobyerno.

Matapos ang City Hall ceremony, nagtungo si Mayor Lani sa Taguig Love Caravan, TUPAD Work For Pay Orientation, at sa peace and order meeting ng mga barangay official at ng lokal na pulisya .

Sa pagtatapos ng araw, nagkaroon din ng inaugural celebration na tinatawag na Panata ang mga opisyal kung saan nagsama-sama ang mga elected official sa syudad at nangako ang mga ito na magsisilbi para sa Diyos, bayan at tao ng buong puso, nang walang kinikilingang estado sa buhay.