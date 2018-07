1st Annual Oliver Classic 6-Stag Derby ng Maginoo itinakda

Si Nestor Vendivil, isa sa mga pambatong endorser ng Thunderbird, ay maglalatag ng kanyang 1st Annual Oliver Classic 6-Stag Derby ng Maginoo sa Ynares Sports Center sa Pasig City sa Sabado, Oktubre 13, 2018.

Ipinagmamalaki ng lalawigan ng Nueva Ecija sa larangan ng pagsasabong, si Vendivil ang Chairman ng Pambansang Federation ng Gamefowl Breeders (Digmaan), Inc.

Ang 1st Annual Oliver Classic 6-Stag Derby ng Maginoo ay nasa pagtataguyod ng Thunderbird Platinum at may itinakdang entry fee na P88,000 at minimum bet na P55,000.

Kaagapay sina Eric dela Rosa, Cris Llanes & Ka Lando Luzong, lahat ng kikitain ng nasabing isang-araw na labanan ng mga batang tinale ay ibabahagi sa iba-ibang charitable institutions.

Ang pagsusumite ng timbang (1.700 – 2.200 kgs.) ay sa ika-12 ng Oktubre at ang lahat ng ipapasok na manok ay susuriin at kakabitan ng legband sa araw ng derby mula ika-6 hanggang ika-sampu ng umaga.

Ang mga stags na maaring ipasok ay iyon lamang mga may wingband para sa 2018 Bakbakan o 2018 Digmaan. ()