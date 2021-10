1Sambayan rambol kay Robredo na pangulo

Pinalagan ng mga grupong sumusuporta sa 1Sambayan coalition ang maaaga nitong deklarasyon kay Vice President Leni Robredo bilang kandidato ng oposisyon sa pagka-pangulo ng bansa para sa 2022 local at national elections.

Sa inilabas nilang “statement of concern”, naniniwala ang mga ito na hilaw at wala sa tiyempo ang nominasyon kay Robredo para maging pangsabak ng oppossition coalition laban sa magiging kandidato ng administrasyong Duterte gayundin kay dating Sen. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na umaarangkada at umuungos ang puntos sa mga survey ng mga paboritong kandidato para sa pagka-presidente sa nalalapit na eleksiyon.

Sa isang liham, sinabi ng mga convenor ng youth chapter ng ISambayan sa Ateneo de Manila University, De La Salle University Manila, University of Santo Tomas at Ortigas na inalmahan din ng mga miyembro ng kanilang youth coalition, partikular ng National Union of the Student of the Philippines (NUSP) at Youth Act Now Against Tyranny (YANAT) ang “premature” na nominasyon kay Robredo bilang presidential candidate ng Oposisyon.

Ayon kay Julian Troy Tarriala, chief convenor ng ISambayan Ateneo, nais nilang pagpaliwanagin sina ISambayan youth convenors Renee Louise Co at Raeyan Reposar ng pagsasapubliko ng kanilang suporta kay Robredo nang hindi kinunsulta ang lahat ng youth chapter. (Mia Billones)