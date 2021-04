1M NCR Plus worker tambay sa MECQ

Lumobo na sa halos isang milyong katao ang walang trabaho sa National Capital Region (NCR) at mga lalawigan ng Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal matapos mapasailalim sa ikalawang pinakamahigpit na quarantine status o modified enhanced community quarantine (MECQ) sa loob ng dalawang linggo.

Ayon kay Department of Trade and Industry (DTI) Undersecretary Ruth Castelo pumalo sa 1.5 milyong Pinoy ang naantala ang trabaho sa mga lugar ng Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal at Laguna dahil sa paghihigpit ng quarantine status.

Gayunman, pagpasok ng MECQ ay nasa 500,000 ang nakabalik sa trabaho.

“1.5 million employees in NCR Plus were displaced during ECQ but 500,000 of them were able to return to their jobs under MECQ,” ani Castelo sa Laging Handa press briefing.

“Ang recommendation kasi ni [DTI] Secretary [Ramon] Lopez is to ease up a little bit, ‘yong magdagdag tayo ng mga negosyo, lalo na iyong mga labor intensive talaga na puwede namang sundin ‘yong mandatory health protocols natin,” dagdag ng opisyal.

Ilan sa mga planong payagang magbukas sa MECQ extension ay ang indoor dining sa mga restaurant, pati na rin ang mga salon at barbershop.

Tantsa ng DTI, aabot sa 500,000 manggagawa ang makakapagtrabaho muli kapag binalik ang mga naturang serbisyo.

Nauna nang sinabi ni Pangulong Duterte na patuloy na iiral ang MECQ sa NCR Plus hanggang Mayo 14. (Mia Billones/Ray Mark Patriarca)