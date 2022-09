1M bata ‘di bakunado laban sa polio, tigdas atbp

Nasa 1 milyong Pilipino na wala pang isang taong gulang ang hindi pa nababakunahan laban sa mga sakit na maaaring maiwasan.

Ito ang sinabi ni Department of Health (DOH) officer-in-charge Maria Rosario Vergeire sa pagtatanong ni Zamboanga Sibugay Rep. Wilter Palma sa budget deliberation kahapon.

“Actually kausap po namin yung development partners natin particularly Unicef, during this pandemic period that we had, we now have around 1 million children less than one-year old were unvaccinated in the country,” sabi ni Vergeire.

Batay sa datos ng Unicef, sinabi ni Vergeire na ang Pilipinas ay nasa lowest 10 ng mga bansa sa mundo pagdating sa pagbabakuna ng mga bata.

Sinabi ni Vergeire na natukoy na ng DOH ang estratehiya na gagamitin nito upang matugunan ang problema gaya ng pagsasagawa ng supplementary immunization program.

“Kasi meron din pong impending measles outbreak kung hindi po natin mapupunuan ‘yong mga bata na kailangan ng measles (vaccine) ngayon,” dagdag pa ni Vergeire.

Kasama sa routine vaccination program ng DOH ang pagbabakuna laban sa polio, tigdas, maternal at neonatal tetanus, diphtheria, pertussis, hepatitis B at German measles. (Billy Begas)