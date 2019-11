1K Pinoy nars wanted sa Germany

NANGANGAILANGAN pa rin ng maraming nars na Pinoy ang bansang Germany dahil sa patuloy na pagpapatupad ng Triple Win Project, na inaasahang tatanggap ng 1,000 Pinoy nars sa 2020.

Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na nais ng Federal Republic of Germany na tumanggap ng karagdagang mga Pinoy nurse upang matugunan ang pangangailangan nito para sa mga healthcare professional sa ilalim ng Triple Win Project, isang government-to-government hiring program na pinamamahalaan ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA).

“It has been six years since the Philippines and Germany started coope­ration on the placement of our Pinoy nurses. I am confident that for 2020, this partnership under the Triple Win Project­ will provide improved and streamlined application­ process, and more importantly, ensured protection to our nurses,”­ wika ni Bello.

Nabanggit ang datos ng POEA, na mula 2013, may kabuuang 903 mga nars ng Pinoy ang naipadala na sa Germany at ngayon ay tumatanggap ng panimulang buwanang suweldo na €2,000 hanggang sa €2,400 pagkatapos ang pagkilala bilang isang kuwalipikadong nars. (Mina Aquino)