1K pabahay sa dinale ni `Yolanda’ naipamigay na

Naipamahagi na ni Cabinet Secretary Karlo Nograles, sa pakikipagtulungan ng mga opisyal ng National Housing Authority at pamahalaang local ang kabuuang 1,000 permanent housing units sa mga family-beneficiaries sa Pandan, Antique noong Oktubre 12, 2021 bilang bahagi ng housing commitment ng Task Force Yolanda na si Nograles ang namumuno.

Ang 55th virtual turnover ng housing units ay ginanap para sa mga lokasyong nasa Sta. Cruz Site 1 (500 units) at Guia Homes (500 units) sa ilalim ng Yolanda Permanent Housing Project ng NHA Region 6. Karagdagan ito sa paunang 1,000 kabahayan na ipinamigay ng Inter-Agency Task Force for the Unified Implementation and Monitoring of Rehabilitation and Recovery Projects and Programs in Yolanda-affected Areas noong Pebrero 26.

Pinasalamatan ng opisyal ang mga partner agencies at LGU para sa kinakailangang suporta at koordinasyon sa pagtatayo ng 46,348 housing units sa Western Visayas, na nai-turnover na nila sa mga local government beneficiaries. (Prince Golez)