19 todas sa heat wave sa Canada

TINATAYANG 19 katao na ang namatay sa heat wave sa Canada sa mga nakalipas na araw, ayon sa mga health official ­nitong Miyerkoles.

Kinumpirma ni ­re­gional public health ­director Mylene Drouin na 12 sa nasawi ay pa­wang nasa eastern pro­vince capital Montreal.

Ang limang nadale ng sobrang init na panahon ay pawang naninirahan sa Eastern Townships, isang rural area sa silangang bahagi ng lungsod.

Habang ang dalawang humabol sa death toll nitong Miyerkoles ay naninirahan sa suburb ng Montreal.

Ipinaabot naman ni Prime Minister Justin Trudeau ang pakikiramay sa pamilya ng mga namatayan sa heat wave.

“The record temperatures are expected to continue in central and eastern Canada, so make sure you know how to protect yourself and your family,” tweet ni Trudeau.

Pumalo sa 34 degrees­ Celsius ang tempera­tura, habang ang humidity ay naitala naman sa 40 degrees Celsius, ayon sa meteorological service.

Karamihan sa mga na­ging biktima ng heat wave ay mga matatanda at ‘yung dumaranas ng chronic o mental illness.