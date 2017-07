19 SASAKYAN NAGSALPUKAN

By Armida Rico

Sa kagustuhang makaiwas sa traffic ng isang driver ng truck ay nasawi ang isang motorcycle rider habang apat ang sugatan nang mawalan ng preno ang minamanehong truck na nauwi sa karambola ng 19 na sasakyan sa C5-Ortigas flyover, Barangay Ugong, Pasig City kahapon ng umaga.

Kinumpirma ni Pasig City Police chief P/Supt. Orlando Yebra na namatay na ang ‘di kilalang lalaking motorcycle rider habang ginagamot sa The Medical City bunsod ng tinamong pinsala sa ulo at katawan.

Samantala, isa pang ‘di kilalang lalaking rider, na kabilang sa mga nasugatan ang nakaratay sa St. Luke’s Hospital sa Global City habang ang tatlong iba pa ay nilapatan lamang ng lunas sa accident site.

Sa inisyal na ulat, alas-10:22 ng umaga nang maganap ang karambola sa Northbound Lane ng C5-Ortigas flyover, na kinabibilangan ng mga kotse, taxi, truck, closed van, AUV, at motorsiklo.

Isang 10-wheeler truck, na may dalang mga sako ng wheat husks at minamaneho ni Juan Mirabuena Esteban, ang umiiwas sana sa trapik ang nawalan ng kontrol habang pababa ng flyover at tumawid mula sa Northbound Lane patungo sa Southbound Lane kaya inararo nito ang iba pang sasakyan na nasa unahan kabilang ang mga motorsiklo na nagresulta sa karambola.

Minalas namang mai­pit ang nasawing rider at motorsiklo nito sa ilalim ng delivery van.

Kusang loob namang sumuko sa pulisya si Esteban sa takot na makasuhan. “Sorry. Pasensya na. `Di ko sinasadya,” pagsusumamo nito.

Paliwanag ng suspek, palusong na ito sa flyover subalit nang apakan ang preno ay hindi na ito kumakagat at dahil sa bilis ng takbo ay nawala na ito sa giya ng manibela dahilan upang lumipat na siya sa kabilang linya at araruhin ang iba pang mga sasakyan.

Dahil naman sa pangyayari, nagpatupad ng total closure sa Ortigas flyover northbound na nagdulot rin ng matinding pagbibigat ng daloy ng trapiko.

Sa Twitter post ng MMDA, nagbigay ito ng update at sinabing `cleared’ na ang lugar dakong ala-1:15 ng hapon at madadaanan na ang lahat ng linya ng sasakyan sa pinangya­rihan ng karambola.