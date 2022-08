18M national ID ipapamudmod ng PHLPost

Nakahanda nang ipamudmod ng Philippine Postal Corporation (PHLPost) ang halos 18 milyong national ID, ayon sa Malacañang.

Sa isang pahayag, sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles na hanggang nitong Agosto 23 ay nailipat na ng Philippine Statistics Authority (PSA) sa PHLPost ang mga bagong national ID para ideliber sa mga nagparehistro dito.

Kumpiyansa rin aniya ang PSA na makukuha nito ang puntiryang 30.1 milyong national ID at 19.9 milyong digital o printable ID card hanggang sa katapusan ng 2022.

Matatandaang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang unang State of the Nation Address (SONA) noong Hulyo na dapat makapaglabas ang PSA ng 30 milyong national ID hanggang sa katapusan ng 2022 at maabot ang target na 92 milyon sa kalagitnaan ng taon.

“The National ID will play an important part in this digital transformation. For citizens to be able to seamlessly transact with the government, their identity must be verifiable,” pahayag pa ng pangulo. (Prince Golez)