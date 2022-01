18M follower na: Ivana hinalay ng mga manyakol sa FB

Iritada, at nakaramdam ng pagkapikon si Ivana Alawi sa pagpasok pa lang ng 2022! Hindi nga siya natutuwa sa nakikita niya.

“Hindi ka nakakatuwa 2022!” sabi pa ni Ivana.

Siyempre, ang nakakalokang pagtaas ng bilang ng mga nagkasakit ng Covid-19 ang rason pa rin. Eh, kahit anong social media app ang tingnan mo, puro Covid, Omicron ang mababasa mo. May mga pamilya ngang nagkahiwalay dahil sa virus na ito.

‘Yun nga lang, kaloka lang na kahit pikon na nga si Ivana sa 2022, pero dahil sa photo niyang ginamit para sa caption na `yon, na super sexy na naman, hindi naramdaman ng mga netizen ang galit o pagkadismaya niya.

Mas nag-focus pa rin ang mga fan sa alindog niya. Na ang hirit nga nila, nag-init ang ulo nila sa ibaba, dahil sa photo na `yon ni Ivana.

Heto nga ang chika ng mga manyakol kay Ivana:

“Tuwang-tuwa ‘ulo’ ko sa’yo!”

“Dream kong maging carpet, para ako ang upuan mo.”

“Lumabas ang embotido ko dahil sa pinakita mo Ivana.”

“Hindi rin natuwa girlfriend ko sa’yo, galit na galit sa akin.”

“Gusto kitang paliguan ng gatas ko.”

“What a great day to be a lesbian. Dahil `yon sa’yo Ivana!”

“Sarap mong kainin Ivana.”

Well, ang ibang comment, hindi mo talaga kakayanin!

At hindi siguro nagbabasa si Ivana ng mga comment sa Facebook niya (na by the way may 18M follower na siya, ha!), kaya hindi niya dini-delete ang mga nanghahalay sa kanya.

Anyway, isa lang ang sure ngayon, mas bobonggahan, gagalingan pa ni Ivana ang pagpapainit sa mga boylet.

At yes, ang Facebook nga ni Ivana ang paboritong tambayan ng mga manyakol, ha!

Julia naiyak sa regalong ‘Rolex’ ni Gerald

Ang happy nga ni Gerald Anderson na nakasama niya ang pamilya ng dyowa niyang si Julia Barretto sa pagsalubong ng Pasko.

Makikita nga sa YouTube content ni Marjorie Barretto na may titulong ‘Christmas Eve With My Children’ ang pagu-open nila ng mga regalo.

Tuwang-tuwa nga ang pamilya ni Julia sa mga regalo sa kanila ng magdyowang JuRald.

Pero, ano nga ba ang regalo ni Gerald kay Julia?

Well, isang mamahaling Rolex watch nga ang bigay ni Gerald sa dyowa niya.

“Iiyak na `yan! Iiyak na ‘yan!” tukso ng mga kapatid ni Julia sa kanya.

“This is my first Rolex!” sabi ni Julia na naluluha sa sobrang tuwa.

Ganun din naman si Gerald, na masayang-masaya dahil napaligaya niya ang kanyang dyowa.

Anyway, kaloka lang na kahit ang daming natutuwa sa regalo ni Gerald kay Julia, hindi pa rin nagpaawat ang mga basher. Na kesyo hindi raw magtatagal ang relasyon ng dalawa, dahil relo ang regalo, at nakadepende raw sa oras ang magiging sitwasyon nila.

May nanunukso pa na si Kim Chiu raw ay relo rin ang regalo kay Gerald noon, pero naghiwalay rin sila. Si Gerald nga raw ay kotse pa ang niregalo kay Kim noon, pero sa wala rin nauwi ang lahat.

Well, ang alam ko lang, base sa naturang video, super saya ng pamilya nila, at belong na belong talaga si Gerald sa mga Barretto.