186 ka local executives gihukasan sa police power

Moabot sa kinatibuk-ang 186 ka lokal nga opisyal ang gitangtangan sa ilang gahum nga modumala sa kapolisan tungod sa kalambigitan niini sa kalihukan sa iligal nga drugas.

Giingong pipila niini nalambigit sa pagpamaligya sa iligal nga drugas ang uban napakyas sa pagpanalipod sa terorismo ug ang uban nag suporta sa mga teroristang gropu.

Sa 186, walo niini mga provincial governors samtang ang 178 mga city o municipal mayors, matud ni acting Interior Secretary Eduardo Año.

Gibutyag ni Año sa usa ka forum sa Pasay City kabahin sa report ni Presidente Rodrigo Duterte sa peace and order sa iyang State of the Nation Address sa Hulyo 23.