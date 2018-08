1,828 pulis nasibak sa loob ng 2 taon — PNP

Umaabot sa 1,828 na mga pulis ang sinibak sa serbisyo dahil sa iba’t ibang kaso sa sa loob ng dalawang taon kaugnay ng patuloy na ‘internal cleansing’ ng Phi­lippine National Police (PNP) base sa Public Information Office (PIO) ng ahensiya.

Ang nasabing bilang ng mga tinanggal sa serbis­yong mga pulis ay kasama sa 6,401 na mga pulis na sinampahan ng kasong administratibo at kriminal matapos na masangkot sa iba’t ibang kaso katulad ng crimina­l activity, grave misconduct, serious neg­lect of duty, involvement in criminal cases, serious irregula­rity, malversation, disho­nesty, at graft and corruption.

Bukod dito, umaabot naman sa 3,589 mga pulis ang binigyan ng suspensiyon habang 362 sa mga ito ang na-demote ng ranggo, 403 ang reprimanded, 147 ang na-penalized ng sa­lary forfeiture, 43 ang na withheld ng mga prebilehiyo at 29 ang na restrict sa kanilang quarters.

Mayroon namang 498 na police personnel ang iniimbestigaha­n sa ka­nilang pagkakasangko­t sa mga kasong may ki­nalaman sa iligal na d­roga, 266 sa mga ito ang nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga­ habang 232 ang nasangkot sa pagbebenta ng i­ligal na droga.

Umaabot naman sa 261 uniformed at non uniformed police person­nel na nag-positibo sa paggamit ng iligal na droga ang na-dismiss na sa serbisyo habang 23 ang napatawan ng suspensiyon at siyam naman ang na demote sa pagkakasangkot sa mga drug activity.