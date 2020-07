18 tauhan ng DSWD nagpositibo sa coronavirus

Siniguro ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 (Central Visayas) na hindi maaantala ang pamamahagi nila ng ayuda sa kabila na 18 tauhan nito ang nagpositibo sa COVID-19.

Ayon kay DSWD spokesperson Director Irene Dumlao, sarado hanggang Linggo para sa gagawing disinfection ang DSWD Field Office 7.

Matatanggap aniya ng mga SAP beneficiary ang kanilang ayuda sa pamamagitan ng kanilang mga account sa loob ng 24 oras.

“Cash aid will be directly deposited or credited to their nominated accounts kung kaya maaari nilang tanggapin habang isinasagawa ang disinfection sa ating Field Office VII,” wika ni Dumlao.

Sa ngayon ay masusing binabantayan ng DSWD ang kondisyon ng mga personnel na nagpositibo sa COVID-19. (IS)