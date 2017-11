18 luxury cars pinalusot

Sa kabila ng kampanya­ ni Pangulong Rodrigo ‘Digong’ Duterte laban sa corruption, may ilang smuggler pa rin ang sumugal subalit nabigo.

Kinumpiska kahapon ng Bureau of Customs (BOC) ang P75 milyong halaga ng 18 mamaha­ling sasakyan sa Port of Manila dahil sa ‘misdeclaration’ at mas murang halaga ng mga ito na tiyak umanong ikalulugi ng gobyerno.

Binuksan kahapon ng tanghali ng mga ahente ng BOC sa harap ni Customs commissioner Isidro Lapeña ang 12 container van kung saan nakalagay ang mga luxury vehicles.

Aniya, galing sa Hong Kong, United Arab Emi­rates at US ang 12 Toyota Land Cruiser, 3 Range Rover, 2 Camaro at 1 McLaren.

Tinukoy na consignee ng mga undervalued na sasakyan ang Gamma Ray Marketing samantalang isang Roy Lasdoce naman ang broker.

Sinabi ni Lapeña na nawalan sana ng P75 mil­yon ang gobyerno kung sakaling nakalusot ang 18 sasakyan.

Nagkakahalaga aniya ng P4.9 milyon ang bawat Land Cruiser, pero P1.8 milyon lamang ang halaga nito na idineklara ng consignee.

Idineklara naman ng consignee na P1.5 milyon ang P8.5 milyon na Range Rover; P1.1 milyon ang P4.1 milyon na Camaro; at P4.3 milyon ang P14.8 milyon na McLaren.

Nagpasalamat naman si Lapeña sa natanggap nilang impormasyon na nagresulta sa kumpiskasyon ng mga mamaha­ling sasakyan.

“There was an information, then we issued an alert order. This is under valuation, so this is technical smuggling,” dagdag ni Lapeña.