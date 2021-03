17K pamilya buwena-mano! SMC tuloy ang ayuda sa ECQ

Muling mamamahagi ng libreng pagkain ang San Miguel Corp. sa 17,280 mahihirap na pamilya sa Metro Manila ngayong muling naghihigpit na naman ng quarantine measure dahil sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19.

Ayon sa SMC, inumpisahan na nito ang pag-donate sa mga tao at daan-daang kahon na ng mga delata ang ipinadala nito sa mga local government unit para maipamahagi sa mga taong walang makakain.

“From our experience last year, we know that providing food is a big help to many Filipinos, especially those who live on daily paid work. If they’re unable to work, they won’t be able to put food on their tables,” sabi ni SMC president Ramon S. Ang.

Aniya, ito ang paraan ng SMC para mabawasan ang mga taong nagugutom.

Ayon sa SMC, 86,400 na delata ang ipamamahagi nito at mamamahagi din ito ng 148,200 na nutribun sa Pasig City para sa mga soup kitchens nito, hospital frontliner at mga komunidad na naka-lockdown.

Sabi ni Ang, umpisa lamang ito at makikipag-ugnayan ito sa mga LGU para malaman ang pangangailangan ng mga tao. Kung mas marami pa ang kailangan, dadagdagan ito ng SMC.

Nakaraang taon ay umabot sa P516 milyon ang pinamigay na pagkain ng SMC, ito ang pinakamalaking donation drive na naisagawa ng kompanya sa kasaysayan. (Eileen Mencias)