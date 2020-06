178 COVID test kit aprub sa FDA

Pumalo na sa 178 ang bilang ng mga COVID-19 test kits sa bansa na aprubado ng Food and Drug Administration (FDA).

Sa ipinalabas na advisory ng ahensya, 60 ang PCR based at 69 ang Rapid Antibody Test Kits na mabibili ngayon sa mga rehistradong drug store at medical facility..

Kasabay nito’y pinaalalahanan ng FDA ang mga health at local authorities na laging mag-update sa listahan ng mga test kit para matiyak na aprubado ng ahensya ang gagamitin nila para sa kanilang mass testing.

Patuloy din ang babala ng FDA sa publiko at mga healthcare professional laban sa pagbebenta at pagbili ng COVID-19 Rapid Test kit sa online na isang paglabag sa FDA Circular No. 2020-016 o “Prohibition of Online Selling of FDA Certified Covid-19 Antibody Test Kits”.

Nanawagan din ang ahensya sa publiko na ipagbigay-alam sa kanila ang mga magpapakalat at magbebenta ng hindi rehistradong test kit sa merkado man o online.(Mia Billones)