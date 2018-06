172 katao sa Bulacan binitbit sa Oplan Rody

UMABOT sa 172 katao na tambay at pasaway sa kalsada kabilang ang 74 na menor-de-edad ang dinakip ng Bulacan PNP makaraang ipatupad ang ‘Oplan RODY (Rid the Streets of Drunkards and Youths)sa buong lalawigan ng Bulacan kamakalawa nang gabi.

Base sa report ng pulisya, 74 na menor-de-edad ang dinakip dahil sa paglabag sa curfew hours, 58 sanhi ng pag-inom sa kalsada o public places, 39 ang nagkakalat sa lansangan at isang nakahubad na nakorner sa pagsasagawa ng Oplan Rody sa mga bayan ng Bustos, Bulakan, Malolos City, Marilao, Meycauayan City, Obando, Pandi, Paombong, Plaridel, Pulilan, San Miguel at San Jose del Monte City.

Nabatid na isinagawa ang malawakang pagpapatupad ng kampanya eksaktong alas-5:30 nang madaling-araw kung saan 76 sa nadakip ang nailipat sa pangangalaga ng Barangay, 58 ang naibalik sa kanilang mga magulang, 26 ang binigyan ng mga babala habang labing-dalawa pa ang patuloy na nasa pangangalaga ng police stations para sa isinasagawang imbestigasyon.

Nabatid na habang nagsasagawa ng kampanya laban sa mga tambay sa Bulacan, nakatanggap din ng report ang Calumpit police station hinggil sa isang inabandonang itim na bag sakop ng Brgy. Iba O Este na naglalaman ng Caliber 40 at dalawang magazines na may 17 bala at ito ay nasa pangangalaga ngayon ng kapulisan habang patuloy pang inaalam ang registered owner nang nasabing baril.