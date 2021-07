171 volcanic quake naitala sa Taal

Patuloy ang ipinapakitang aktibidad ng Taal Volcano kung saan sa loob ng 24 oras ay 171 volcanic earthquake ang naitala at mataas pa rin ang sulfur dioxide na ibinubuga nito.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), sa aktibidad ng Taal ay hindi pa rin ibababa ang Alert Level at hindi pa maaaring umuwi ang mga residente sa evacuation areas dahil sa nananatili pa ring banta ang bulkan na anumang sandali ay maaring sumabog.

“Taal Volcano remains at Alert Level 3 due to continuous magmatic unrest, magma extruding from the main crater could drive explosive eruption,” ayon sa Phivolcs. (Tina Mendoza)