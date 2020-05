1,700 matitigok sa NCR pag inalis agad ECQ – UP team

Inirekomenda ng isang team mula sa University of the Philippines na palawigin pa ang enhanced community quarantine sa National Capital Region, Batangas, Cebu, Zamboanga del Sur at Davao City para maiwasan ang malawakang hawaan ng COVID19 at huwag masayang ang mga nagawa na sa paglockdown ng maraming lugar.

Ang team ay binubuo ni Guido David ng Institute of Mathematics ng UP, ni Ranjit Singh Rye ng Department of Political Science ng UP, at ni Ma. Patricia Agbulos na associate ng OCTA Research.

Inilathala ang kanilang COVID-19 forecast sa website ng UP nitong May 11.

Ayon sa kanilang pag-aaral, tuloy pa ring kumakalat ang COVID19 sa kabila ng halos dalawang buwang lockdown ngunit mas nakakayanan na ito. Sabi nila, isang limitasyon ang pagkuha ng kompleto at tamang datos na nakukuha dapat ng mas maaga.

Base sa datos nila, 24,000 ang maaring mahawa sa NCR at 1,700 ang mamamatay pagdating ng June 15 kung masyadong maaga tanggalin ang ECQ sa NCR.

Anila, kailangang pag-isipang mabuti ang planong pagluwang ng ECQ sa ilang mga lungsod sa Metro Manila dahil hindi real time ang datos na hawak at mahirap iimplement ito dahil dikit dikit ang mga lungsod at maaring mahirapan ang mga LGU sa pagpapatupad nito lalo na’t dapat nakatuon ang atensiyon ng mga ito sa testing, tracing, at isolation ng mga pasyente.

“We believe that this proposal will create additional risk as the relaxation of the ECQ will encourage increased mobility, a driver of the virus in some cities in Metro Manila,” sabi sa pag-aaral.

Dagdag pa nila, magandang pinapalawak ang kakayanan ng mass testing ngunit mas maigi kung maabot ang 2 to 6% ng populasyon sa mass testing ayon sa roadmap ng Harvard University. Kung para sa Luzon, katumbas ito ng 15,000 testing sa isang araw.

Babala pa nila, mahina ang ginagawang contact tracing sa COVID-19 pandemic sa bansa at kailangang palakasin it at maari namang gamitin ang digital apps para sa contact tracing.

Kailangang dagdagan din ang isolation facilities para may mapupuntahan ang mga suspected at confirmed COVID cases lalo sa mga lugar na tatanggalin na ang ECQ.

Malaki ang nagawa ng ECQ sa pagbagal sa pagkalat ng COVID19 sa bansa ngunit hindi ito dapat na pinapatagal dahil malaking dagok ito sa ekonomiya at sa komunidad.

“The national government needs to shorten the length of time of our quarantines to reduce its negative economic, governance, and social impact. To do so will require government to augment quarantines with massive testing, effective tracing and supportive isolation programs, as is the best practice around the world,” dagdag nila.

Ang pag-aaral ay may petsang May 8, 2020. (Eileen Mencias)