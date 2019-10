17 lungsod sa Metro Manila sumunod sa clearing ops — DILG

NAKATUGON at nakasunod umano sa direktiba ng Malacañang ang 17 mga lungsod sa Metro Manila para linisin ang mga nakaharang na sasakyan at mga istruktura sa lahat ng mga pampublikong kalsada.

Ito ang ini-report ni Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Eduardo Año kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ika-42 Cabinet meeting sa Malacañang noong Biyernes nang gabi.

Sinabi ni Pesidential Spokesman Salvador Panelo na ibinida ni Año sa pulong ng gabinete ang matagumpay na kampanya para linisin ang lahat ng mga kalsada hindi lamang sa Metro Manila kundi sa buong bansa.

Batay sa report ni Año sa Pangulo, 75 mga lalawigan ang nagsumite ng report sa DILG at lahat ng 17 lungsod sa Metro Manila ay sumunod sa 60 araw na deadline para linisin ang kanilang nasasakupan.

Sumunod din aniya ang Region 1 hanggang 10, subalit walang detalye kung bakit hindi nabanggit ang Region 11 at 12.

Sa kabuuan, batay sa report ni Año sa Palasyo ay mayroong 6,899 na mga kalsadang nalinis mula sa mga harang at mga istruktura.

“Secretary Año reported to the Cabinet that his department was successful in fulfilling the directive of the President in his last State of the Nation Address (SONA) to clear all public roads. 75 provinces have submitted reports. All 17 cities in NCR are commen­dably compliant. Region I-X has complied. There had been 6,899 local roads cleared nationwide,” ani Panelo. (Aileen Taliping)