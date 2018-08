17 ka Chinese national nga nalambigit sa paghimog peke nga sigarilyo, mag-atubang ug kaso – BOC

Anaa na sa kustodiya sa Philippine National Police ang 17 Chinese nga giingong nalambigit sa paghimog peke nga sigarilyo sa usa ka warehouse sa Gapan City, Nueva Ecija.

Matud ni Customs Commissioner Isidro Lapeña, mag-atubang ang mga langyaw sa reklamong kalapasan sa Republic Act 8293 o An Act Prescribing the Intellectual Property Code and Establishing the Intellectual Property Office…”

Nasikop ang mga Chinese sa pag-inspeksyon nga gihimo sa mga operatiba sa Enforcement and Security Services (ESS) sa Bureau of Customs sa warehouse sa Barangay Pambuan, Gapan City nga gipanag-iya sa usa ka Chinese.

Nasakmit usab sa maong operasyon ang mga nagkadaiyang brand sa mga pekeng sigarilyo, unom ka makina sa paghimo ug sigarilyo, mga cigarette raw material ug mga pekeng tax stamp sa Bureau of Internal Revenue.

“It was subjected to a three-week surveillance by our customs police following a tip from a reliable source that counterfeit cigarettes are manufactured inside the warehouse,”matud ni Lapeña.