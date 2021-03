17-anyos pababa sa NCR bawal lumabas

DAHIL sa patuloy na pagdami ng mga kaso ng COVID-19, pagbabawalan na ang mga menor de edad sa National Capital Region na lumabas ng bahay simula ngayong araw, Marso 17.

“Only individuals aged 18-65 years old are allowed to go outside their residences amid the alarming rising number of COVID-19 cases in Metro Manila starting tomorrow, March 17,” ayon sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) kahapon.

Dagdag ng MMDA, gumagawa na ang Metro Manila Council (MMC) ng resolusyon para sa naturang patakaran na ginawa umano upang mapigil ang pagkalat ng coronavirus sa rehiyon.

Ang MMC ay binubuo ng lahat ng mga alkalde sa NCR.

Magiging epektibo naman ang resolusyon sa lahat ng 17 lugar sa Metro Manila.