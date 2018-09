17-anyos na sasali lang sana sa DOTA tourney, todas dahil ‘nanlaban’

Hindi na nakauwi sa kanilang bayan sa Tarlac ang isang binata na lalahok lang sana sa isang DOTA tournament sa Lungsod ng Baguio.

Sa press statement ng Rise Up for Life and for Rights, ikinuwento kung ano ang nangyari sa tatlong magkakaibigan noong Agosto 14 sa kanilang pagpunta sa Baguio para sa torneo.

Batay sa nakaligtas sa tatlo na hindi pinangalanan, pabalik na sana sila noong Agosto 15, bandang alas-5 ng hapon sa Tarlac lulan ng isang truck kung saan nakisakay lang sila, ngunit biglang nagbago ang isip ng drayber at ibinaba sila sa Sison, Pangasinan at doon nagsimulang maglakad ang magtotropa.

Naiwan umano ang naglahad ng kuwento at nagulat nang makarating sa Tarlac at napag-alaman na wala pa ang kanyang dalawang kaibigan.

Saad naman Philippine National Police Police Regional Office 1, sinabi na patay dahil nanlaban umano ang isang kinilalang Joshua Laxamana, 17-anyos, dahil tumakas umano sa checkpoint ang menor habang nakasakay sa isang motorsiklo. Nagtangka rin umano paputukan ng baril ang mga awtoridad kaya nila ito nabaril.

Nakuhanan din umano ng isang pakete ng shabu ang binata

Pinaliwanag pa ng PNP PRO 1 na sangkot rin si Laxamana sa apat na kaso ng akyat-bahay sa Pangasinan. Malaki ang galit ng ina ni Laxamana dahil nalaman lang niya ang pagkamatay ng kanyang anak, Agosto 21, halos isang linggo matapos ang insidente, at hindi nakatanggap ng tawag mula sa pulisya.

Kinondena rin ng kanyang ina ang paratang ng mga pulis na may kinalaman sa droga ang kanyang anak o tumakas sa pulis dahil hindi naman umano marunong itong magmotorsiklo.

Hanggang sa kasalukuyan ay nawawala pa rin ang kanilang kasama na si Julius Sebastian, 15-anyos.

Nailibing naman na si Laxamana noong Agosto 29.