169,352 concurrent viewer: Coco, Julia Record breaking ang pagtatagpo

Kahapon (Tuesday) ay nag-PCR swab test na ang mga artista, staff at crew ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ dahil bukas (Thursday) ang alis nila pa-Ilocos Sur.

Doon na ulit ang location taping ng ABS-CBN action-drama series.

Tinanong ko ang isang source kung kasama na ba si Sharon sa mga nag-RT-PCR swab test? Yes naman ang sagot nito.

Hihintayin today (Wednesday) ang result ng RT-PCR swab test ng lahat at kapag negative, travel na sila pa-Ilocos Sur on bukas (Thursday).

Pero pagdating sa lugar kung saan sila magla-lock-in, may antigen test na naman ang lahat.

Sa Friday naman ang start ng taping day nila na ang last day naman ay sa December 21 at Christmas break na sila ng December 22 dahil sa December 21 ay may antigen/RT-PCR test na naman ang lahat bago babalik ng Maynila kapag may negative result na.

Chika ng source ko, kasama na si Sharon sa pupunta ng Ilocos Sur bukas, pero hanggang first week of December lang doon ang Megastar.

Sa January na raw uli ang lock-in sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ ni Sharon.

Siyanga pala, umabot sa 169,352 all-time high concurrent viewers ang ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ at `yun nga ay ang pagkikita nina Coco at Julia Montes sa eksena.

Alice kaagaw ni Sanya kay Gabby

Sa GMA-7 naman, ngayon daw ang start ng quarantine ni Alice Dixson para sa ‘The First Lady’ (ang book two ng ‘First Yaya’) ni Sanya Lopez.

Chika lang ng kausap ko, karibal daw ni Sanya si Alice kay Gabby Concepcion sa romantic-comedy series na ‘yon ng GMA-7.

At least, after ng ‘Legal Wives’ ni Alice kung saan isa siya sa three wives ni Dennis Trillo, raratsada na uli siya sa lock-in taping, huh!

Iba’t ibang dates nga pala ang pagkwa-quarantine ng mga artistang kasali sa ‘The First Lady’ dahil hindi sila sabay-sabay sa lock-in taping.

May batch 6 pa nga na sa November 28 ang simula ng quarantine at kasama roon sina Sandy Andolong, Anjo Damiles, Joaquin Domagoso at iba pa.