1,631 days: 4 years 5 months 17 days

Ganyan kahabang panahon na ang lumipas mula nang mapiit si Senador Bong Revilla noong June 20, 2014 hanggang sa Biyernes kung kailan siya hahatulan.

Napakarami nang naganap at nagbago sa loob ng panahong ‘yan. Kung noong pumasok siya sa loob ay papasok pa lang ng High School ang kanyang bunsong anak na babae, ngayon ay nakapagtapos na ito at nasa college na.

Kung sa kani-kaniya nating mga buhay ay napakaraming naganap na pagbabago, tumigil naman ang panahon para kay Senator Bong na sa araw-araw ay apat na pader lang ang kaharap.

Sa halos apat at kalahating taon na ‘yan, wala pang 20 hearing days ang kinailangan para ilahad ng prosekusyon ang kanilang sinasabing ebidensiya, at wala pang kalahati niyan ang kinailangan para naman i-presenta ang depensa – 30 days o isang buwan lang kung tutuusin.

Hindi na dapat uma­bot pa ng ganyang katagal ang vista ng kaso. Kung hindi sadyang dinelay ang pagdinig, malamang ay hindi ito inabot ng dalawang taon. Maging ang mga mahistrado ng First Division ng Sandiganbayan ay napuna ang pagpapatagal ng pagdinig at pinagsabihan pa nga nito ng ilang beses ang prosekusyon.

Sa tagal-tagal nang inabot ng kaso, marami ang nagsasabi na naging mabilis pa rin daw ang takbo kumpara sa iba na dekada ang inaabot.

Justice delayed is justice denied. Sa bawat araw na nagtatagal sa piitan ang akusado na hindi naman dapat, ay tanda ng kawalan ng hustisya.

Sa kabila ng pagsisikap ng Korte Suprema na maglatag ng mga reporma at bagong kalakaran para pabilisin ang takbo ng mga paglilitis, tila hindi yata ito sapat at hindi dapat tanggapin na lang ang ganitong kalakaran.

Samantala, tuloy na nga ang pagbasa ng desisyon sa kaso ni Senador Bong Revilla sa December 7. Marami na ang may kani-kaniyang haka-haka at opinyon sa magiging hatol ng hukuman. Anuman ang kalabasan ng kaso, dapat ay buo ang tiwala natin sa sistema at proseso ng ating katarungan. Kailangang buo ang ating paniniwala na walang ibang pakikinggan ang hukuman kundi ang ebidensiyang iniharap sa kanila.

Nakapiring ang babaeng simbolo ng hustis­ya – walang tinitignan at kinikilala – hawak ang espada sa isang kamay at timbangan sa kabila.

Sa pagkakataong ito, at sa lahat ng mga kasong nakabinbin at dedesisyunan ng mga korte, ipagdasal na­ting ang timbangan ay walang daya, na ang espada ay bumagsak sa mga karapat-dapat lamang maparusahan at hindi sa walang sala.