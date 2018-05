163 mga barangay at SK official sa Pangasinan tinututukan sa droga

IBINULGAR kahapon ng Pangasinan Provicial Police Office (PPPO) na may 163 na bagong halal at re-electionist na barangay officials na nasa narcolist ng Phili­ppine National Police (PNP).

Ayon sa PPPO, sa 163, 81 dito ang re-elected at 82 naman halal at apat dito ay nasa Sangguniang Kabataan (SK) chairman na sangkot sa umano sa illegal drugs activities.

Sinabi ni PPPO director Sr. Superintendent Ronald Oliver Lee na hinihintay lamang nila ang ‘go signal’ ang pamuan ng Phili­ppine National Police (PNP) sa Camp Crame upang magsagawa ng ‘Oplan Tokhang’ sa mga nasabing barangay official na kasama sa narcolist.

Babantayan ng PPPO ang mga aktibidades ng mga barangay officials na kabilang sa narcolist at hindi sila nangingi­ming hulihin ang mga ito kung napatunayang sangkot sila sa iligal na aktibidad.

Magsagawa din sila ng surveillance operation upang matukoy at mahuli ang sinumang lumabag sa anti-illegal drug campaign at mga iligal na gawain hindi lamang sa barangay officials kundi sa mga taong sangkot dito.