163 komadrona kinalat sa Maguindanao

Nasa 163 bagong komadrona ang kinalat nitong Sabado sa 36 na bayan sa Maguindanao.

Produkto ang mga naturang komadrona ng “Midwife in Every Community in BARMM project”, ayon kay Dr. Amirel Usman, acting health minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa ulat ng PNA.

Opisyal na silang itinalaga at inorient ng mga Maguindanao health official sa kani-kanilang assignment.

Sa isang mensahe online, sinabi ni BARMM Chief Minister Ahod Ebrahim na isa ang medical service sa mga prayoridad na programa ng regional government para matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga komunidad sa malusog na kalusugan.

Ang BARMM ang nakasasakop sa mga lalawigan ng Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Sur at Sulu, at mga lungsod ng Cotabato, Lamitan at Marawi. (IS)