16 Pinoy marino sa Hong Kong umapela ng tulong

Humihingi ng tulong sa gobyerno ang 16 na Pilipinong marino na tatlong buwan na diumanong hindi nakatatanggap ng suweldo at stranded pa sa Hong Kong Port.

Ayon sa United Filipino Seafarers (UFS), na-trap ang 16 na Pinoy sa Greek registered Bulk carrier vessel Angelic Glory na nakadaong sa nasabing pantalan, at simula nitong Hulyo ay hindi pa nakakatanggap ng kanilang kompensasyon.

Ayon kay Engr. Nelson Ramirez, presidente ng UFS, isa sa mga Pinoy doon na nakilalang si Rico Guarnes, ang humingi sa kanila ng tulong dahil sa pag-aresto sa kanya dahil diumano’y pananaksak nito sa kapwa marino.

“He told me that the ship captain ordered his arrest because the captain alleged Guarnes had stabbed his co-seafarer. But Guarnes belied the allegations. He is now detained in his cabin, handcuffed since September 7. Guarnes also told me he is eating while shackled and well-guarded,” ayon kay Ramirez.

Umaasa ang UFS na mare-rescue o matutulungan ng mga awtoridad at agency ang mga Pinoy. (Juliet de Loza-Cudia)