16 magiging bet ng Pinas

Hindi bababa sa 16 athletes ang inaasahan ni Team Philippines Chef de Mission Mariano Araneta Jr. na magiging pambato ng bansa para sa 32nd Summer Olympic Games 2020 sa Tokyo, Japan na inurong lang ng Covid-19 sa parating na July 23-August 8.

“We’re looking probably mga at least 16 (athletes),” lahad ng sports official sa Radyo Pilipinas 2 nitong Sabado.

Pasok na sa quadrennial sportsfest sina reigning Summer Universiade, Asian Championships at Southeast Asian Games men’s pole vault champion Ernest John Obiena ng Tondo, Manila, Stutgart 2019 World Artistic Gymnastics Championships men’s floor exercise gold medal winner Carlos Edriel Yulo ng Malate, Maynila,

Ulan-Ude 2019 Aiba world champ Nesthy Petecio ng Santa Cruz, Davao del Sur, pro boxer Eumir Marcial ng Zamboanga City, PH 2019 SEA Games gold medalist Carlo Paalam ng Bukidnon/Cagayan de Oro at silver winner Irish Magno ng Janiuay, Iloilo.

Hinirit pa ng opisyal na naghahanda rin para mag-qualify sa Tokyo Olympics sina Hidilyn Diaz sa women’s weightlifting, Yuka Saso at Bianca Isabel Pagdanganan sa women’s golf, Margielyn Didal sa women’s skaring, Kiyomi Watanabe sa women’s judo, Eric Shauwn Cray sa men’s hurdles;

Kristina Knott sa women’s sprint race, Jamie Christine Lim sa women’s karate, Pauline Louise Lopez sa women’s taekwondo, Samantha Kyle Catantan sa womens fencing, swimming, wrestling, rowing, archery at iba pa. (Janiel Abby Toralba)