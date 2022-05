16 karahasan naitala sa bisperas ng halalan

Nakapagtala ang Philippine National Police (PNP) ng 16 na insidente ng karahasan sa iba’t ibang lugar sa bansa kahapon na bisperas ng eleksiyon.

Sa isang press conference via zoom, sinabi ni PNP spokesperson Police Col. Jean Fajardo na nangyari sa Magsingal, Ilocos Sur ang pinaka­bagong insidente ng pamamaril sa bayan ng Magsingal, Ilocos Sur nitong Sabado ng umaga sa pagitan ng magkalabang supporters ng dalawang tumatakbong alkalde. Apat ang nasawi at apat na iba pa ang nasugatan sa nasabing insidente.

Naaresto ang dalawang barangay tanod na sangkot sa pamamaril habang patuloy na inaalam ang kasamahan ng mga ito.

Sa kabuuan, sinabi ni Fajardo na mula sa 63 naitalang insidente mula Enero 9 hanggang Mayo 8, naklasipika ang 41 sa mga ito bilang non-election related incidents habang anim ang may kinalaman sa karahasan sa eleksiyon.

Samantala, 3,081 katao ang naaresto habang 2,459 iba’t ibang kalibre ng baril ang nakumpiska sa gun ban mula Enero 9 hanggang Mayo 8. Sa record, 133 krimen na may kaugnayan sa eleksiyon ang naitala noong 2016 at 60 naman noong 2019.

Tinukoy ni Fajardo ang pagbabawal sa pagdadala ng baril at pag-ban ng permit to carry outside residence ang isa sa mga dahilan ng pagbaba ng mga insidente ng karahasan. (Edwin Balasa)