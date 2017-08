16 bilanggo pumuga sa rehab

Labing-anim na kabataang preso ang nakapuga sa Tanglaw Pag-asa Youth Rehabilitation Center sa Barangay Guinhawa, Malolos City sa Bulacan, nitong Lunes ng gabi.

Isang massive manhunt operation ang isinasagawa ngayon ng pulisya upang muling maibalik sa kulungan ang 16 na bilanggo na may edad 14-anyos hanggang 17-anyos at may mga kasong rape, murder, drugs at theft.

Ayon sa ulat, sinira ng mga kabataan ang rehas na bakal sa comfort room ng ikalawang palapag ng rehab center at doon isa-isang tumakas gamit ang mga pinagdugtong-dugtong na kumot pababa sa likod ng gusali.

Nabuking ng security guard ng Bulacan State University (BSU) ang aktong pagtakas ng mga bilanggo, kaya mayroong pitong naharang sa pagpuga.

Nagsasagawa na ng intensibong manhunt operation ang Bulacan police upang maibalik sa kulungan ang mga pumugang bilanggo.