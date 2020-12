16 barangay sa Parañaque inalerto sa bagong Covid strain

Bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte, inutos kahapon ni Parañaque Mayor Edwin Olivarez sa lahat ng barangay captain na mahigpit na ipatupad ang mga health protocol laban sa bagong strain ng COVID 19 sa pamamagitan ng ‘bio syndromic surveillance’.

Sa isang memorandum, inatasan ni Olivarez ang mga opisyal ng barangay na bantayan ang mga ‘balikbayan’ sa kanilang lugar partikular ang mga galing sa South Africa, Europe at UK kung saan nagmula ang bagong bersyon ng Covid na sinasabing mas mabilis makahawa sa tao.

Malaki umano ang responsibilidad na ginagampanan ng mga barangay chairman na tutukan ang kanilang nasasakupan para matiyak na nasusunod ang mga health protocol laban sa pagkalat ng virus. Gayundin ang mga mayor na may mandatong pangalagaan ang interes ng publiko.

“For barangay captains who do not perform their duties…the surveillance in Manila would just notice that there is a spike in your barangay, then we will investigate why there is a spike,” sabi pa ng Pangulo.

Tiniyak naman ni Olivarez na sa nakalipas na 10 buwan ay sinusunod ng lokal na pamahalaan ang mga implementing pandemic guideline ng gobyerno kontra Covid.

Sa kasalukuyan, naitala sa 98 ang aktibong kaso o 1.2 percent sa Parañaque . Ayon sa City Epidemiology and Surveillance Unit (CESU) nasa 8,030 ang mga confirmed case habang 7,727 (96.2 %) ang gumaling at 205 (2.6%) ang nasawi.

Ang bagong coronavirus variant na nakita sa UK at tinawag na ‘VUI-202012/01’ ay 70 porsiyento umanong mas nakakahawa kaysa sa naunang klase ng virus.

Pinakilos agad ni Olivarez na chairman ng Metro Manila Council ang 16 barangay captain ng lungsod na magpatupad ng bio syndromic surveillance, isang analysis medical data na makakapigil sa mabilis na pagkalat ng sakit sa isang lugar.