16-anyos pambato ng PH sa racing

Bright future ang naghihintay sa racing ca­reer ng 16-taong gulang na si Bianca Bustamante matapos niyang humakot ng mga parangal sa 17th Golden Wheel Awards.

Ibinulsa ni Bustaman­te sa nasabing event na ginanap nitong Sabado sa Clark International Circuit ang 2019 National Senior Karter of the Year, 2019 International Junior Karter of the Year, at ang 2019 ROK Kar­ter of the Year.

Napunta rin sa kanya ang 2020 X30 Senior Overall Champion, 2019 ROK GP Senior Overall Cham­pion, at ang 2019 X30 Senior Overall 1st Run­ner-up award.

Ki­nikilala sa Golden Wheel Awards ang mga ‘highest achiever’ at mga ‘upcoming talent’ sa motorsports sa Pilipinas. Taon-taon na­mang binibigyang-pugay ng Golden Wheel Award Foundation ang panguna­hing motorsport talent sa bansa sa iba’t ibang racing discipline.

“Throughout my 10 years in motorsport, I’ve experienced defeats that I never knew I would be able to overcome,” wika ng Pinay race driver.

“Those setbacks taught a very important lesson: you cannot swim for new horizons until you have the courage to lose sight of the shore, because of this I am no longer afraid of failing,” dugtong pa niya.

Dahil dito, napili si Bustamante para makilahok sa FIA Girls on track – Rising Stars Scholarship Shootout sa Oktubre. Siya lang ang natatanging Asyano na napili sa nasabing programa.

Sakaling makapasa sa naturang pro­grama, maka­katanggap siya ng scholarship sa Ferrari Driving Academy sa Italy.

Nabatid na nagsimula si Bianca sa pagkakarera noong 5-anyos pa lang siya, matapos niyang ma-inspire sa kanyang tatay na mahilig sa karting. (Mark Joven Delan­tar/Riley Cea)