16-anyos palaban sa UN Climate Action Summit

INIREKLAMO sa United Nations (UN) ng 16-an­yos na Swedish climate activist na si Greta Thunberg kasama ang 15 pang kabataan ang limang bansa dahil sa umano’y paglabag sa kanilang karapatang pantao at kawalang aksyon para labanan ang climate change.

Ang reklamo ay ginawa ni Thunberg matapos itong magtalumpati sa UN Climate Action Summit.

“You have stolen my dreams and my childhood with your empty words — and yet, I’m one of the lucky ones. People are suffering, people are dying,” bahagi ng talumpati ni Thunberg.

Kabilang sa mga bansang inireklamo ng dalagita ay ang Germany, France, Brazil, Argentina at Turkey.

“The message that we want to send is that we’ve had enough,” ani Thunberg.