16-anyos na Pinay Top 1 sa UAE international exam

MULING napatunayan ang galing ng mga Pilipina matapos ma­nguna sa isinagawang international exam sa United Arab Emirates ang isang Pinay teenager.

Nasorpresa umano si Paula Arissandra ‘Ishi’ Dizon, 16, nang mag-top siya sa Cambridge International Examinations (CIE) dahil hindi naman niya hinangad na manguna sa 39 iba pang kumuha ng pagsusulit.

“To be completely honest, I wasn’t really aiming to be a topper. So it was really surprising when we got the results and I ended up with the highest grade,” saad ni Dizon sa GMA News report.

Inanunsiyo aniya siyang English world topper noong Oktubre 7.

Si Dizon ay Grade 11 student sa Our Own English High School sa Al Ain, Abu Dhabi.

Ang pagkakapasa ni Dizon sa CIE ang magiging susi niya para makapag-aral sa United Kingdom, Canada, Australia, United States o iba pang bansa sa Europa at maaari rin niya itong magamit para naman magkaroon ng international diploma o Euro-MBA.