15M babakunahan buong Oktubre

Target ng gobyerno na mabakunahan ang mula 10 hanggang 15 milyong Pilipino ngayong buwan ng Oktubre para ganap na mabakunahan ang tinatayang 26 milyong indibidwal.

Sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na tuloy-tuloy ang pagdating ng supply ng bakuna kaya aasahang mas maraming mga Pilipino ang magkakaroon ng proteksiyon laban sa COVID-19.

Gumaganda na aniya ang vaccination rollout sa maraming rehiyon at mga pangunahing lungsod kaya marami na ang nakatanggap ng una at ikalawang shot ng bakuna.

“The national government aims to administer 10-15 million doses by Octber and bring the total number of fully vaccinated individuals to about 25-26 million,” anang pangulo.

Sa National Capital Region ayon sa Presidente ay mahigit pitong milyon o 72% ng target population ang nakakuha ng double shot habang 86% ang unang shot ng COVID vaccine. (Aileen Taliping)