15K kababaihan ng Tanay nakiisa sa Women’s Month

Matagumpay ang pagkakaisa ng 15,000 kababaihan mula sa iba’t ibang lugar sa Rizal province matapos magkita-kita sa Tanay Park noong Sabado at nagmartsa bilang bahagi ng pagdiriwang ng Women’s Month.

Sila ang women’s group na WE CAN Rizaleña, isang organisasyon na naka-base sa District two ng Rizal Province.

Ang tema ng kanilang pagmamartsa ay “Martsa para sa Progreso ng Distrito” na kung saan ipinapakita ang pagkakaisa ngayong pagdiriwang ng Women’s Month.

Nabatid na 4:30 Sabado ng madaling araw ay nagkumpulan na ang mga miyembro ng WE CAN mula sa apat na itinalagang converging points at ang mga delegado mula sa pitong municipal chapters ay nagkita sa nakalaang designated sites at nagkita-kita ang mga kababaihang grupo patungo sa Tanay Park, kung saan naganap ang programa.

Panauhin ng women’s group ay sina Second District Provincial Board Member Dino Tanjuatco, Senator Riza Hontiveros, Gabriela Partylist Representative Arlene Brosas, at Ms. Nina Yñares, representing Rizal Governor Rebecca “Nini” Yñares.

Naging highlight sa programa ang sunud-sunod na dancing of One Billion Rising, isang global campaign para matapos na ang violence against women.

Nabatid na ang pagsasama ng 15,000 kababaihan ay naging historic ngayon sa kasaysayan ng Rizal Province dahil nakabuo ng maraming bilang ng grupo sa iisang event lamang. (Vick Aquino)