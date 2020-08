15K gutom sa tigil karera

Nag-aabang ng sagot ang Philippine Racing Commission (Philracom) sa kanilang apela sa pagbabalik ng karera.

Nakatuwang ng Philracom ang Games and Amusements Board (GAB) sa paghahain ng request sa Inter-Agency Task Force, (IATF).

Nais ng Philracom na maibalik ang horseracing at mga Off-Track Betting (OTB) station sa ilalim ng General Community Quarantine (GCQ).

Nasa tanggapan na ng IATF ang nasabing liham, hinihintay pa ng Philracom ang sagot.

Nakapaloob sa liham na maraming nawalan ng trabaho sa pagkawala ng karera maging ang kontribusyon nila sa gobyerno ay naapektuhan.

“The four-month hiatus of horseracing deprived at least fifteen thousand (15,000) individual of a source of living and the same likewise resulted to loss of milions in government revenue,” nasa letter request ng Philracom.

Pakakawalan sana nakaraang July 19 ang unang karera sapul nang mahinto ito noong Marso pero minabuti ng pamunuan ng Metro Turf na huwag ituloy para sa kaligtasan ng mga hinete, trainer at karerista. (Elech Dawa)