153 Chinese inaresto sa $450M cyber scam

Ipade-deport ng Indonesia ang 153 Chinese nationals na inaresto dahil sa umano’y pagkakasangkot sa multimillion dollar cyber fraud ring na target ang mayayamang negosyante at pulitiko sa China.

Ang sindikato na pinatatakbo ang kanilang operasyon sa ibang bansa para hindi ma-monitor ng mga Chinese officials, ay kumikita ng hanggang anim na trilyong rupiah ($450 milyon) mula nang magsimula ang operasyon nito noong katapusan ng taong 2016, ayon sa Indonesia police.

Naaresto sila matapos i-tip ng mga awtoridad ng China.

Nakabase sa iba’t ibang lugar sa Indonesia ang grupo at kinokontak ang kanilang mga biktima sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang Chinese police o law officials, at nangangakong tutulungan ang mga ito na aregluhin ang kanilang mga legal cases kapalit ng agarang cash transfers.

Kabilang sa criminal network ay mga IT specialists na siyang kumukuha ng impormasyon mula sa mga biktima at gumagawa ng communications systems para makontak ang mga ito.

Nadakip sila sa magkakahiwalay na pagsalakay sa Jakarta, sa siyudad ng Surabaya, at sa resort island ng Bali.

“The perpetrators and the victims are Chinese. It just happens that they operate from Indonesia,” ayon kay Jakarta Police spokesman Argo Yuwono.

Iniimbestigahan pa kung paanong nakapasok ang mga Chinese suspects sa Indonesia nang walang pasaporte.